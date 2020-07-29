شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد للإعلان على التشكيل الجديد لأجهزة قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالأهلي للإعلان عن تشكيل القطاع والأجهزة الفنية التي ستتولى الإدارة الفنية لفرق الشباب في الموسم الجديد، بعد توليه المسئولية خلفًا لفتحي مبروك، والذي انتقل لمنصب رئيس إدارة المواهب، ومن المقرر أن يكشف بيبو النقاب عن العديد من الإجراءات التي تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، في الوقت الذي قام بعمل حصر لأبرز المواهب في القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.

وبدأ بيبو بمحمد شكري ظهير أيسر فريق الشباب بعد تألقه اللافت في مواجهة سموحة الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء الجمعة الماضية وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وجاء تصعيد محمد شكري بتوصية من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ليتم استدعاؤه للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية لينال إعجاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي دفع به في مباراة سموحة الودية برفقة زميله العربي بدر في الشوط الثاني من مواجهة الفريق السكندري.

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