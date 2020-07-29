شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يطلب اسضافة بطولة شمال أفريقيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، استضافة بطولة المنطقة الأولى "زون وان" بطولة شمال أفريقيا، والتي تقام العام المقبل، وأرسل الاتحاد خطابًا إلى الاتحاد الأفريقي للعبة لطلب استضافة البطولة والمقرر مشاركة 5 دول بها وهى كل من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، بالإضافة إلى مصر، وأكد محمد الدهراوى أن أي بطولة تستضيفها مصر تخرج في أفضل صورة، وبالشكل الذى يليق باسمها، لذلك تقدمنا بطلب للاتحاد الأفريقي لاستضافة البطولة، خاصة وأن الاتحاد يستضيف أيضًا البطولة الأفريقية والمقرر إقامتها بسفح الأهرامات.

ومن ناحية أخرى، وافقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، على إقامة منافسات البطولة الأفريقية للكاراتيه التى تستضيفها مصر تحت سفح الأهرامات فى أغسطس من العام المقبل، للكبار والناشئين والشباب.

وقال محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد، إن الوزارة أرسلت ردًا على طلب الاتحاد بالحصول على موافقتها، وهو ما تم من حيث المبدأ، حيث جاء فى رد الوزارة أن الموافقة من حيث المبدأ على أن يتم موافاتها بالتفاصيل والخطوات التى يتخذها الاتحاد خلال الفترة المقبلة، حتى تخرج البطولة فى أفضل صورة، لبما يليق باسم مصر.

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وكان مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، خاطبوا نظراءهم بوزارة الشباب والرياضة، لموافقة الوزارة على إقامة البطولة الأفريقية للكبار والناشئين والشباب، والتى تستضيفها مصر بسفح الأهرامات، دعما للسياحة، وتشجيعا لها، وللمعالم السياحية بمصر، والتى تقام أغسطس من العام المقبل، حيث إن موافقة الوزارة خطوة أولى قبل مخاطبة باقى الجهات المختصة للبدء فى إجراءات باقى الموافقات من الوزارات المختصة.