شكرا لقرائتكم لاعبو المقاولون يخضعون لمسحة كورونا السابعة الأحد استعداداً لودية الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، لإجراءات المسحة السابعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، يوم الأحد المقبل بعد العودة من أجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد ذئاب الجبل لخوض المباراة الودية الرابعة أمام طلائع الجيش، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها في السادس من أغسطس بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا.

في سياق متصل، كشف محمد عادل المشرف العام على فريق المقاولون العرب أنه سوف يتم معاقبة أي لاعب بالفريق بما يقرب من 50 الف جنية يقوم بمخالفة الاشتراطات الاحترازية و الإصابة بفيروس كيورونا خلال التدريبات و مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .

وأثبتت المسحة الطبية للكشف عن وباء كورونا المستجد التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، إيجابية حالة واحدة بالفيروس التاجي وسلبية مسحة 39 لاعبا آخر.

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وأكد علاء عبد الغني، المدرب العام للمقاولون العرب، في تصريحات لليوم السابع، أن الحالة التي ثبتت إيجابيتها لم تكن تشكو من أي أعرض، وتم عزلها وفقا للنظام المطبق من قبل الاتحاد بمعرفة طبيب المقاولون وائل نبيل، تمهيدا لإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.