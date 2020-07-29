تقارير تكشف مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت قناة الرياضية المغربية عن مواعيد مباريات نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، المقرر استئنافها شهر سبتمبر المقبل بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت القناة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وفقا لمصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إن ذهاب نصف النهائي سيكون يومي 25 و26 سبتمبر في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وأضافت في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن إياب نصف النهائي سيقام بعد أسبوع من مباراتي الذهاب، وتحديدا في يومي 2 و3 أكتوبر بتمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء المغربي في نصف النهائي، على أن تستضيف المغرب مباراتي الذهاب ومصر لمواجهتي الإياب، لتحديد الفريقين المتأهلين للنهائي.

وكان مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كشف لمصراوي قبل أكثر من أسبوع أن لجنة المسابقات بالكاف استقرت على تلك المواعيد لإقامة نصف النهائي، مع إقامة المباراة النهائية يوم العاشر من أكتوبر.

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