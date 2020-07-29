مدحت العدل: لا يوجد حارس في تاريخ مصر أفضل من "جنش" غير الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يرى الكاتب والسيناريست مدحت العدل، ان محمود عبد الرحيم جنش، أفضل حارس في تاريخ الزمالك على مر العصور.

وقال العدل خلال تواجده في برنامج "اوضه اللبس" عبر قناة النهار:" محمود جنش افضل من عادل المأمور، وأفضل من عبد الواحد السيد ومن نادر السيد،فهو الافضل في تاريخ النادي الأبيض.

وأوضح، أن جنش يملك ثبات انفعالي نادر الوجود، والوحيد الذي يتفوق علىه في هذا الأمر هو عصام الحضري حارس منتخب مصر والأهلي السابق.