محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، عن واقعتين مختلفيتن كان مدربا لفريقي الزمالك ووادي دجلة.
وقال ميدو في تصريحات ببرنامج"اوضة اللبس"عبر قناة النهار:" حين كنت مدرب للزمالك كنت بقول كلام للحكم يديني والحكم وقتها كان "بيطنش".
وأضاف، أنه في بعض الأحيان كان يتجرأ على الحكام في بعض المباريات ويعترض على القرارات التحكيمية ورغم ذلكلا يتعرض للعقاب.
وأتم :" في وادي دجلة قولت للحكم محمود البنا "حرام عليك " بسبب قرار ما فاشهر البطاقة الحمراء، قولت له بعدها تقدر تعمل معايا كدة لو بتدرب الزمالك؟".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يكشف عن واقعة مثيرة مع أحد الحكام حين كان مدربًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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