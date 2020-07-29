حسين الشحات يشيد بإمكانيات نجم الزمالك ويختار مثله الأعلى في كرة القدم

أشاد حسين الشحات نجم النادي الأهلي، بالمغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، مشيراً إلى أنه صنع الفارق مع القلعة البيضاء في الفترة الماضية.

وقال الشحات خلال تصريحات عبر قناة النادي الأهلي:

"أشرف بن شرقي لاعب مميز وصنع الفارق مع الزمالك في الفترة الماضية، وقاد القلعة البيضاء للتتويج بالسوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي".

وأشار الشحات إلى أن مثله الأعلى في كرة القدم على المستوى المحلي هو محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق، وعلى المستوى العالمي كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

كما أشاد حسين الشحات بالسويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، حيث أكد أنه مدرب يمتلك قدرات كبيرة ويحترم جميع اللاعبين.