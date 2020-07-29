حسين الشحات: الأهلي هدفه الأساسي التتويج بدوري أبطال إفريقيا

أكد حسين الشحات نجم النادي الأهلي، أن الهدف الأساسي للقلعة الحمراء هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا. وقال الشحات خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "نسعى لتحقيق حلم جماهير ومجلس إدارة النادي الأهلي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا". الأهلي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا". وأضاف: "لا يهمنا إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة أو اثنين، فنحن هدفنا التتويج باللقب الإفريقي". وأتم "إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة هو الأب الروحي، فكان دائما ما يقولي لي أغلق الصوت عندما تشاهد نفسك ولا تسمع الانتقادات". Advertisements يذكر أن الأهلي يواجه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حين يلتقي الزمالك بنظيره الرجاء المغربي بنفس الدور.

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