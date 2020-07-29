حسين الشحات يكشف موعد عودته لتدريبات الأهلي

أوضح حسين الشحات نجم النادي الأهلي، موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية منذ أسابيع. وقال الشحات خلال تصريحات عبر قناة الأهلي، "سأشارك في تدريبات الأهلي بعد 4 أو 5 أسابيع". بعد 4 أو 5 أسابيع". وأضاف "سأكون جاهزاً لمواجهة الوداد المغربي المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا، من أجل تحقيق حلم كافة جماهير الأهلي والتتويج باللقب الإفريقي". جماهير الأهلي والتتويج باللقب الإفريقي". وعن مفاوضات الزمالك له قبل انضمامه للأهلي: "وكلاء لاعبين عرضوا عليّ الانضمام للزمالك، وأن النادي الأهلي لا يريد ضمك". وأتم " الزمالك نادٍ كبير وشرف لأي لاعب الانضمام له ولكن حلمي الانضمام للنادي الأهلي".

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