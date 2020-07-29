5 مدربين كبار متاحين للأندية الأوروبية

شهدت الفترة الأخيرة تواجد بعض من المدربين الكبار، عاطلين دون عمل بعد إقالتهم منذ فترة طويلة على رأسهم الإيطاليان ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، ولوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان السابق، والفرنسي لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق منذ 4 سنوات، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق.

ماسيميليانو أليجري

رحل ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق في شهر مايو من العام الماضي ٢٠١٩، بعدما سيطر على البطولات المحلية مع اليوفي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في ٢٠١٥ و ٢٠١٧، لكن خسر الأول من برشلونة والثاني من ريال مدريد، وارتبط اسمه مع مانشستر بونايتد وقد نراه قريبًا بنادي كبير بعد غياب.

بوكيتينو ماوريسيو

بوكيتينو مدرب توتنهام السابق ، تطور الفريق معه بشكل كبير، ووضع النادي بمكانة الكبار بالمربع الذهبي، ولعل الإنجاز التاريخي الأكبر هو الإطاحة بأياكس في دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، والصعود إلى

النهائي لأول مرة في تاريخه، فضلًا على نتائجه مع فريقه أمام ريال مدريد بطل المسابقة الاوروبية حينها، ذلك دون إبرام صفقات انتقالات، خلال فترتين متتاليتين، ولسوء النتائج قرر النادي اللندني إقالته في شهر نوفمبر من العام الماضي ٢٠١٩. وقد نرى المدرب الأرجنتيني مديرًا فنيًا ليوفنتوس او مانشستر يونايتد او بايرن ميونخ.

سباليتي لوتشيانو

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سباليتي مدرب إنتر ميلان السابق، رحل عن الفريق بعدما قرر النادي الإيطالي إقالته، وتعيين مواطنه أنتونيو كونتي، في شهر مايو من عام ٢٠١٩، بعد توليه القيادة الفنية لعامين منذ ٢٠١٧، ونجح مع الفريق بتأهله إلى دوري أبطال اوروبا.

لوران بلان

المدرب الفرنسي لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق، الذي لا يعمل بالتدريب منذ اقالته من النادي الباريسي، في شهر

يونيو لعام ٢٠١٦، بعد قيادته للفريق لـثلاث سنوات، وارتبط اسم المدرب الفرنسي ببرشلونة و مانشستر يونايتد، منذ ٤ سنوات و المدرب الفرنسي لم يتولى القيادة الفنية لأي نادي، بعدما سيطر على البطولات المحلية مع باريس سان جيرمان، حيث فاز أبناء العاصمة الفرنسية بـ 11 لقباً تحت قيادته.

المخضرم آرسين فينجر

رحل المخضرم الفرنسي فينجر، عن تدريب ارسنال بعد ٢٢ عامًا من تولي القيادة الفنية للمدفعجية في عام ١٩٩٦، حيث انفصل الطرفان عن بعضهما في صيف ٢٠١٨، بعد الفشل بالصعود إلى دوري ابطال اوروبا لأول مرة منذ توليه القيادة الفنية، استطاع فينجر احداث ثورة داخل الفريق و أصبح فريق قوي ومن امتع الفرق محليًا وأوروبيًا ولعل موسم ٢٠٠٣/٢٠٠٤ سيظل الأبرز في تاريخ النادي او الدوري الإنجليزي بعد تحقيقه لكأس دوري البريميرليج الذهبية، بعد عدم الهزيمة في أي مباراة، لكن في فترته الاخيرة كانت الامور اصبحت صعبة بسبب العنصر المادي الذي دخل بالدوري ، بأندية مثل تشيلسي و مانشستر سيتي، ومنذ رحيله لا يدرب أي فريق ، وتولى مديرًا للتطوير العالمي لكرة القدم بالاتحاد الدولي "فيفا"، في شهر نوفمبر ٢٠١٩.

