5 مدربين كبار متاحين للأندية الأوروبية

شهدت الفترة الأخيرة تواجد بعض من المدربين الكبار، عاطلين دون عمل بعد إقالتهم منذ فترة طويلة على رأسهم الإيطاليان ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، ولوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان السابق، والفرنسي لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق منذ 4 سنوات، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق.
ماسيميليانو أليجري
رحل ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق في شهر مايو من العام الماضي ٢٠١٩، بعدما سيطر على البطولات المحلية مع اليوفي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في ٢٠١٥ و ٢٠١٧، لكن خسر الأول من برشلونة والثاني من ريال مدريد، وارتبط اسمه مع مانشستر بونايتد وقد نراه قريبًا بنادي كبير بعد غياب.
بوكيتينو ماوريسيو
بوكيتينو مدرب توتنهام السابق ، تطور الفريق معه بشكل كبير، ووضع النادي بمكانة الكبار بالمربع الذهبي، ولعل الإنجاز التاريخي الأكبر هو الإطاحة بأياكس في دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، والصعود إلىالنهائي لأول مرة في تاريخه، فضلًا على نتائجه مع فريقه أمام ريال مدريد بطل المسابقة الاوروبية حينها، ذلك دون إبرام صفقات انتقالات، خلال فترتين متتاليتين، ولسوء النتائج قرر النادي اللندني إقالته في شهر نوفمبر من العام الماضي ٢٠١٩. وقد نرى المدرب الأرجنتيني مديرًا فنيًا ليوفنتوس او مانشستر يونايتد او بايرن ميونخ.
سباليتي لوتشيانو
سباليتي مدرب إنتر ميلان السابق، رحل عن الفريق بعدما قرر النادي الإيطالي إقالته، وتعيين مواطنه أنتونيو كونتي، في شهر مايو من عام ٢٠١٩، بعد توليه القيادة الفنية لعامين منذ ٢٠١٧، ونجح مع الفريق بتأهله إلى دوري أبطال اوروبا.
لوران بلان
المدرب الفرنسي لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق، الذي لا يعمل بالتدريب منذ اقالته من النادي الباريسي، في شهريونيو لعام ٢٠١٦، بعد قيادته للفريق لـثلاث سنوات، وارتبط اسم المدرب الفرنسي ببرشلونة و مانشستر يونايتد، منذ ٤ سنوات و المدرب الفرنسي لم يتولى القيادة الفنية لأي نادي، بعدما سيطر على البطولات المحلية مع باريس سان جيرمان، حيث فاز أبناء العاصمة الفرنسية بـ 11 لقباً تحت قيادته.
المخضرم آرسين فينجر
رحل المخضرم الفرنسي فينجر، عن تدريب ارسنال بعد ٢٢ عامًا من تولي القيادة الفنية للمدفعجية في عام ١٩٩٦، حيث انفصل الطرفان عن بعضهما في صيف ٢٠١٨، بعد الفشل بالصعود إلى دوري ابطال اوروبا لأول مرة منذ توليه القيادة الفنية، استطاع فينجر احداث ثورة داخل الفريق و أصبح فريق قوي ومن امتع الفرق محليًا وأوروبيًا ولعل موسم ٢٠٠٣/٢٠٠٤ سيظل الأبرز في تاريخ النادي او الدوري الإنجليزي بعد تحقيقه لكأس دوري البريميرليج الذهبية، بعد عدم الهزيمة في أي مباراة، لكن في فترته الاخيرة كانت الامور اصبحت صعبة بسبب العنصر المادي الذي دخل بالدوري ، بأندية مثل تشيلسي و مانشستر سيتي، ومنذ رحيله لا يدرب أي فريق ، وتولى مديرًا للتطوير العالمي لكرة القدم بالاتحاد الدولي "فيفا"، في شهر نوفمبر ٢٠١٩.
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