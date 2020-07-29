رياضة | رمضان صبحي يحسم موقفه من عرض أولمبياكوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يحسم موقفه من عرض أولمبياكوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي حسم موقفه برفض عرض أولمبياكوس اليوناني الذي وصل له في الساعات الماضية من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث رمضان صبحي مع بعض المقربين منه وأكد لهم أن العرض لا يتناسب مع طموحاته في الملاعب الأوروبية.

ويأتي في الوقت الذي تضغط فيه إدارة الأهلي على رمضان صبحي من أجل استمراره في صفوف الفريق خصوصا في ظل تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني باستمراره واعتماده عليه في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر.

ويسعى الأهلي للإبقاء على رمضان صبحي، خاصة بعد التألق الكبير للاعب مع القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.