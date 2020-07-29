رياضة | حسين الشحات يروي تفاصيل معاناته قبل الانضمام للمقاصة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسين الشحات يروي تفاصيل معاناته قبل الانضمام للمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الصعوبات التي واجهها في بداية مسيرته الكروية قبل الانتقال لصفوف مصر للمقاصة.

وقال الشحات عبر قناة الأهلي: "بدأت في نادي مدينة نصر منذ كان عمري 4 سنوات إلى 18 سنة، وعندما نفوز كنت أحصل على 15 جنيها".

وأضاف "عملت بأكثر من مهنة كنت عامل في محطة بنزين وعامل ألومينتال وفي السنترال، وكان لزوج والدتي دور كبير وكان صاحب فضل عليّ وأصر أن استمر في كرة القدم".

وتابع "دائما كنت أبلغ أمي أنني يوما ما سأكون لاعب كرة قدم وأسعدهم جميعا لتخطي تلك الفترة".

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وأكمل "شعرت بالإحباط عندما وصلت 15 عاما وفكرت في شرب السجائر وإنهاء مشواري مع الكرة، لكن كرمني الله بالتوظيف في شركة الإنشاء والطرق ولعبت في دوري الشركات".

وواصل "حصلت على عرض من الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري عندما كنت لاعبا في الشرقية للدخان، وكان وائل رياض أكثر من تواصل معي ولكن بعدها انضممت لصفوف المقاصة وبدأت مرحلة أخرى رائعة في مسيرتي الكروية".

نجم الأهلي تابع "لعبت في كل الأقسام في مصر وحصلت على تجربة احتراف ولعبت مع منتخب مصر الأول ومنتخب المحليين".

واختتم "إيهاب جلال شاهد مقطع فيديو لأدائي في المباريات واقتنع بفكرة ضمني لمصر للمقاصة وكانت بداية فرصة حقيقية لي".