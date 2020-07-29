رياضة | تعرف على التغيرات الجديدة في فريق بلدية المحلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على التغيرات الجديدة في فريق بلدية المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المحاسب مصطفي السامولي رئيس نادي بلدية المحلة و المحاسب مصطفي الشامي أمين الصندوق و المشرف العام على الكرة، بإجراء عدة تغيرات داخل فريق الكرة بالنادي.حيث شملت التغيرات رجوع حمادة علوي مرة أخرى في منصب مدير الكرة بالإضافة إلي الإستقرار على تواجد محمد عبد السلام مخطط أحمال الفريق الأول بدلاً من كونه مديراً للنشاط الرياضي.

وأستقر مجلس إدارة نادي بلدية المحلة على تعيين محمد ابو سليمان مديراِ للنشاط الرياضي بالنادي وتعيين محمد الزكي مديراً للشؤن الادرية.

يذكر ان بلدية المحلة قبل توقف النشاط الرياضي كان يتواجد في المركز الثامن من جدَل ترتيب المجموعة الثالثة "بحري" برصيد 22 نقطة من 17 مباراة فاز في 6 مباريات و تعادل في 4 مباريات وهزم في 7 مباريات.