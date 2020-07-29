شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الأهلي رفع عرضه لشراء رمضان صبحي إلى 4 ملايين جنيه استرليني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولي النادي الأهلي رفعوا قيمة العرض المقدم للتعاقد مع رمضان صبحي، لاعب الفريق المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وقال «فاروق» في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «الأهلي رفع عرضه لضم رمضان صبحي إلى 4 ملايين جنيه إسترليني، والتعاقد مع بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة».

وأضاف: «رمضان صبحي مؤثر للغاية مع القلعة الحمراء، وبالطبع الأهلي تعاقد مع بديله وهو طاهر محمد طاهر، ولكن رمضان له تأثير كبير داخل الملعب».