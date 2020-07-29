شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: اعتذرت للاعب أحمد رفعت بعد أحداث مباراة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الودية أمام الاتحاد السكندري، والمشاجرة التي نشبت بين الحارس الهاني سليمان واللاعب أحمد رفعت.

وقال «عامر»: «اعتذرت بشكل شخصي لأحمد رفعت، وحمادة صدقي قام بتغريم الهاني سليمان ماليًا».

وعن المباراة قال «عامر» في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «سموحة قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري، ولكن لا يزال أمامنا وقت للعودة إلى المستوى الفني والبدني المعتاد، والهزيمة أمام الزمالك والأهلي طبيعية».

وأضاف: «هناك تحسن في الأداء إلى حد ما، والمباريات الودية لا تعبر عن شيء، والأفضل أننا نواجه أندية كبيرة وديًا للإحتكاك بشكل جيد، وصدقي دفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة أمام الأهلي والزمالك».