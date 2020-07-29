شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد: زعيم الثغر يعاني بسبب كثرة الغيابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، صعوبة الظروف الحالية التيى يواجهها زعيم الثغر بسبب الغيابات.
وقال «إبراهيم» في برنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق، والمذاع على قناة «Ten»: «الأمور أصبحت صعبة للغاية خلال الفترة الحالية، بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق، سواء بسبب كورونا، أو إصابات عضلية».
وعن الأحداث المؤسفة التي شهدتها ودية الاتحاد وسموحة، أوضح: «أمر مؤسف، بأي حال من الأحوال لم نكن نستطيع استكمال المباراة بسبب المشاجرة التي جرت قامت بين الهاني سليمان وأحمد رفعت».
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