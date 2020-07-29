شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يجري مسحة كورونا الخامسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى فريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة والجهازين الفني والإداري، المسحة الطبية الخامسة للكشف عن فيروس كورونا، خاصة أن الفريق يضم حاليًا 3 حالات إصابة بالفيروس، وتم عزلهم لحين تماثلهم للشفاء.

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة غدًا، الأربعاء، قبل مواجهة أسوان الودية على ملعب اتحاد الشرطة، في إطار خطة المدير الفني اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو، لتجهيز جميع اللاعبين قبل عودة استئناف البطولة، عقب فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا.

وكان الجهاز الإداري لفريق وادي دجلة قد اضطر لإلغاء مباراته أمام الإنتاج الحربي، التي كان مقررًا إقامتها غدًا، الأربعاء، بسبب الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا في صفوف الإنتاج، ليتم تعديل خطة الفريق الدجلاوي بعدها، وتقرر مواجهة أسوان.