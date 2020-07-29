شكرا لقرائتكم خبر عن تامر النحاس: مروان محسن جدد 3 مواسم للأهلي بدون شروط جزائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، تجديد مروان محسن، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عقده لمدة 3 مواسم.

وقال النحاس في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «مروان محسن جدد عقده مع الأهلي بدون أي مشاكل أو أزمات ومسؤولو المارد الأحمر نفذوا معظم طلباته ولم يكن هناك أي أزمة على الإطلاق، وهو إضافة للفريق الأحمر وملتزم للغاية».

وأضاف: «الاتفاق تم بسلاسة ولم يحدث خلافات بيننا بل حصلنا على 95% مما أردناه، ولا توجد أي شروط جزائية في تعاقد مروان مع الأهلي».