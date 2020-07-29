شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: هناك اهتمام من الأهلي والزمالك للتعاقد مع «بكار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن وجود اهتمام من الأهلي والزمالك، للتعاقد مع رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال النحاس في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «بالطبع أي نادي يريد ظهير أيمن يجب أن يفكر في التعاقد مع رجب بكار لأنه لاعب كبير ويملك خبرات عديدة للغاية ويلعب في نادي من الأندية الأربعة الكبار».
وأضاف: «الحديث عن انتقال رجب بكار للزمالك سابق لأوانه بسبب عدم انتهاء الموسم الجاري، ومن الممكن أن يحدث الكثير خلال الفترة المقبلة».
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