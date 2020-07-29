شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: الإسماعيلي يفكر جديًا فى احتراف «باهر المحمدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أن الإسماعيلي يفكر جديًا في رحيل باهر المحمدي، ولكن للإحتراف الخارجي وليس داخل مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال النحاس في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «بالطبع أفضل شيء لباهر المحمدي هو خروجه للاحتراف في أوروبا وليس في الدوريات الخليجية، والإسماعيلي يرغب في تحقيق أكبر استفادة مادية من بيع اللاعب».

وأضاف: «فى الفترة الماضية تراجعت القيمة التسويقية لجميع اللاعبين، وننتظر الانتهاء من الموسم من أجل حسم مصير باهر مع الإسماعيلي».