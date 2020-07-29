شكرا لقرائتكم خبر عن هل اقترب صالح جمعة من القلعة البيضاء؟.. أمير مرتضى منصور يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام للكرة بنادي الزمالك، أي تفاوض مع صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، من أجل ضم اللاعب لصفوف القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات لـ «أون تايم سبورت»، إنه يرفض المتاجرة باسم نادي الزمالك في مثل هذه الأمور، مشيراً أن الزمالك ليس طرف في أي صراع، مؤكداً أنه لن ولم يكون هناك تفاوض مع صالح جمعة، أو بين الاعب وبين أي مسؤول.

وأشار أنه يحترم صالح جمعة متمنياً له التوفيق مع النادي الأهلي أو أي مكان يتواجد به في المستقبل، مؤكداً أن نادي الزمالك لا يحتاج للاعبين مثل مركز صالح جمعة حالياً، مشيراً أن الفريق الحالي يملك أفضل لاعبين متواجدين في مصر حالياً.

وعن المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، قال أمير مرتضى، لا يوجد فريق يضمن الفوز باللقب الإفريقي، مشيراً أن المدير الفني لنادي الزمالك «كارتيرون» يملك الخبرات ويقوم بإعداد الفريق جيداً حتى في فترة الكورونا كان يتابع اللاعبين جيداً حتى وهم في البيوت، مؤكداً أن نادي الزمالك مستعد بشكل كبير للمنافسة على اللقب، والفوز به.

وعن إمكانية مقابلة النادي الأهلي في النهائي أكد المشرف العالم على الكرة بنادي الزمالك، إنه مستعد لأي فريق مهما كان إسمه أو قوته، وأن كل فريق له وزنه واحترامه، مشدداً على أن جميع الفرق التي وصلت لهذه المرحلة تملك الحافز للفوز بالبطولة، متمنياً التوفيق للنادي الأهلي حتى يصل للنهائي، لكي لا تخرج البطولة الأفريقية خارج مصر.

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