شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يصعد للمركز الثاني بعد الفوز على نابولي بهدفين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق إنتر ميلان على فريق نابولي، بهدفين مقابل لاشىء في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة ٣٧ من منافسات الدوري الإيطالي.
وأحرزأهداف إنتر ميلان في اللقاء، اللاعب «دانيلو دامبروسيو» في الدقيقة ١١، والبديل الأرجنتيني «لاوتارو مارتينيز» في الدقيقة ٧٤ من الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الإنتر لـ ٧٩ نقطة يحتل بها المركز الثاني، خلف بطل الترتيب يوفنتوس، فيما يحتل فريق نابولي المركز السابع برصيد ٥٩ نقطة، ولكن يأمل في أن ينهي نابولي موسمه في مركز مؤهل للمشاركة الأوروبية الموسم المقبل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,482
-
تعافي
34,838
-
وفيات
4,652
كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يصعد للمركز الثاني بعد الفوز على نابولي بهدفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.