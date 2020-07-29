شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يصعد للمركز الثاني بعد الفوز على نابولي بهدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق إنتر ميلان على فريق نابولي، بهدفين مقابل لاشىء في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة ٣٧ من منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرزأهداف إنتر ميلان في اللقاء، اللاعب «دانيلو دامبروسيو» في الدقيقة ١١، والبديل الأرجنتيني «لاوتارو مارتينيز» في الدقيقة ٧٤ من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الإنتر لـ ٧٩ نقطة يحتل بها المركز الثاني، خلف بطل الترتيب يوفنتوس، فيما يحتل فريق نابولي المركز السابع برصيد ٥٩ نقطة، ولكن يأمل في أن ينهي نابولي موسمه في مركز مؤهل للمشاركة الأوروبية الموسم المقبل.