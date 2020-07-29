شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتيه يطلب اسضافة بطولة شمال أفريقيا 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى ، استضافة بطولة المنطقة الأولى " زون وان " بطولة شمال أفريقيا ، والتي تقام العام المقبل ، وأرسل الأتحاد خطاباً إلى الاتحاد الأفريقي للعبة لطلب استضافة البطولة والمقرر مشاركة 5 دول بها وهى كل من ليبيا، تونس ، الجزائر ، المغرب ، بالإضافة إلى مصر ، وأكد محمد الدهراوى أن أي بطولة تستضيفها مصر تخرج في أفضل صورة ، وبالشكل الذى يليق باسمها ، لذلك تقدمنا بطلب للاتحاد الأفريقي لاستضافة البطولة ، خاصة وأن الاتحاد يستضيف أيضا البطولة الأفريقية والمقرر اقامتها بسفح الاهرامات

ومن ناحية أخرى ، وافقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، على إقامة منافسات البطولة الأفريقية للكاراتيه التى تستضيفها مصر تحت سفح الأهرامات فى أغسطس من العام المقبل، للكبار والناشئين والشباب. وقال محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد، إن الوزارة أرسلت رداً على طلب الاتحاد بالحصول على موافقتها، وهو ما تم من حيث المبدأ، حيث جاء فى رد الوزارة أن الموافقة من حيث المبدأ على أن يتم موافاتها بالتفاصيل و الخطوات التى يتخذها الاتحاد خلال الفترة المقبلة، حتى تخرج البطولة فى أفضل صورة، لبما يليق باسم مصر.

وكان مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، خاطبوا نظراءهم بوزارة الشباب والرياضة، لموافقة الوزارة على إقامة البطولة الأفريقية للكبار والناشئين والشباب، والتى تستضيفها مصر بسفح الأهرامات، دعما للسياحة، وتشجيعا لها، وللمعالم السياحية بمصر، والتى تقام أغسطس من العام المقبل، حيث إن موافقة الوزارة خطوة أولى قبل مخاطبة باقى الجهات المختصة للبدء فى إجراءات باقى الموافقات من الوزارات المختصة.