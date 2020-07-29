شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى فى صورة مع جوزيه مورينيو: "هذا الرجل أحبه وأحترمه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مجدى عبد الغنى، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، عن حبه واحترامه الشديد، لجوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى.

ونشر عبد الغنى، صورة جمعته مع مورينيو، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "هذا الرجل أحبه وأحترمه".

وكان مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة السابق، أكد أن تحديد موعد 15 اكتوبر لإنهاء هذا الموسم غير كاف على أندية الدورى الممتاز لاستكمال الدورى، مضيفاً أن اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة الكرة المصرية لم تمارس كرة القدم حتى تُحدد موعد انتهاء الدورى وتحديد منتصف أكتوبر القادم لإنهاء هذا الموسم أمر غير صحيح تماماً. Advertisements

وأشار عبد الغنى فى تصريحات تليفزيونية، إلى أن أعضاء اللجنة الخماسية لم تُدر ملف استكمال هذا الموسم باحترافية والدورى فى حالة استكماله لن ينتهى قبل منتصف شهر ديسمبر، وبالتالى لن يكون هناك موسم قادم نظرا للارتباطات الدولية.

وقال مجدى عبد الغنى، إن صالح جمعة، لاعب الأهلى ظلم لابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الخلافات مع المدير الفنى، موضحاً أن صالح يمتلك موهبة كبيرة ومميزة يستطيع من خلالها يكون من أفضل لاعبى وسط الملعب فى مصر .

وأكمل عبد الغنى، أتمنى أن يستفيد من موهبته والالتزام والظهور بشكل جيد عقب منح الجهاز الفنى فرصة أخرى للظهور مع الفريق فى التدريبات خلال الفترة القادمة.

وأعرب مجدى عبد الغنى عن أمنياته لاستمرار رمضان صبحى لاعب الأهلى فى الاحتراف عقب نهاية اعارته مع القلعة الحمراء بنهاية هذا الموسم، مضيفاً ان رمضان يمتلك مهارات قوية واستمراره فى الاحتراف أمر لابد منه لمواصلة تحقيق الانجازات، مشيرا الى انه يُعد اللاعب رقم 2 فى مصر بعد محمد صلاح.