شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب: لاسارتى خدعنى وحسام غالى قالى لى "مبتكلمنيش ليه؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد نجيب مدافع النادي الأهلي السابق،عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء والتحاقه بنادي الجونة، وقال نجيب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: سيد عبد الحفيظ أخبرني بأني علاقتي تنتهي بالأهلي بنهاية عقدي.. كنت في رحلة استجمام بالغردقة ونشرت صورة بأنني في الجونة تحدث معي حسام غالي وقتها "قالي انت مبتكلمنيش ليه وتعرفني انت فين، وجالي واتكلم معايا وقالي عايزينك تبقى معانا والموضوع خلص"، جالي عروض أخرى بخلاف الجونة ولكن وجود عدد من لاعبي الأهلي بالفريق حفّزني لقبول العرض لأنني لم أشعر بغربة، ولم أطلب أي شروط.

وأضاف: واجهنا سوء توفيق الفترة الماضية، لدرجة أن نيبوشا جاء إلينا في مباراة الكأس وقالنا لو خسرتوا النهاردة همشي، وبالفعل رحل عن الفريق.

واصل: بيدرو يعرفني منذ تواجدي بالأهلي، ولكنه يتعامل مع جميع اللاعبين بنفس الطريقة، طموحاتنا كانت كبيرة قبل بداية الموسم في ظل المجموعة المتواجدة ولكن تأثرنا بنتائج سلبية بسبب التوفيق، ولدينا 8 مباريات على ملعبنا بالدور الثاني نسعى لاستغلالهم.

استأنف: الأهلي حسم البطولة بنسبة 99%، وصعب الأهلي يفرط فيها، صراع الهبوط سيكون صعب للغاية والمباريات ستكون كؤوس.

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وعن كواليس عرض الزمالك قال نجيب: الزمالك فاوضني مع عرض الأهلي وعرض أموال أكثر ولكن رغبتي كانت للأهلي ومضيت على رغبة الانتقال للنادي، والمهندس عدلي القيعي كلمني وقت التوقيع وقولت له أنا ممكن أتنازل عن جزء من فلوسي للانضمام للنادي وقد حدث بالفعل.

أصاف: لم أندم على هذا الموقف وعشت أفضل أيام حياتي مع الأهلي دخلته باحترام ونمشيت باحترام، وأغلى بطولة حققتها كانت دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي2013، لأن في تونس بيحتفلوا قبل الماتش.

واصل:غيابي عن المنتخب يرجع لأراء المدربين.. تعرضت للظلم ولكن كنت أقدم ما عليا وراضي، وكنت أتمنى المشاركة في كأس العالم، وأفكر الاتجاه لمجال التدريب بعد الاعتزال.

اختتم: لاسارتي خدعني بالبقاء في الفريق.. لعبت معه جميع المباريات خلال فترة الإعداد وقالي لي أنني سأكمل الموسم ومع ذلك رحلت بقرار منه.