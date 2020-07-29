شكرا لقرائتكم جدو: استفدت من غياب عمرو زكي وتريكة عن أمم أفريقيا 2010 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح كشف محمد ناجي جدو مهاجم الجونة الحالي، أن مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2010 كان طريقه للشهرة والوصول لكل الجماهير.

وأضاف جدو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، صباح الأربعاء، أن غياب الثنائي محمد أبو تريكة وعمرو زكي للإصابة فتح الطريق أمام مشاركته في أمم أفريقيا 2010.

وعن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، قال جدو إنشحاتة شخصية رائعة ونجح في الحصول على حب كل اللاعبين.

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وأعتبر جدو، محمد زيدان مهاجم منتخب مصر السابق من أفضل المهاجمين الذين لعب بجوارهم وكان صاحب التمريرة الحاسمة له أمام غانا في نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويعد "جدو" أحد أهم اكتشافات حسن شحاته الكروية، بعدما ضمه لقائمة المنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2010 علي حساب النجم أحمد حسام ميدو المحترف في الدوري الانجليزي وقتها، و كان جدو لاعبا في صفوف نادي الاتحاد السكندري، ليتألق بصورة غير طبيعة محققا لقب هداف البطولة بعدما سجل 5 أهداف جميعها جاءت بعد مشاركته بديلا في الشوط الثاني، مما جعله أحد نجوم البطولة الصحافة العالية.

أنتقل جدو إلى النادي الأهلي عقب عودته من بطولة أفريقيا بعد صراع طويل مع نادي الزمالك، وصل إلي النيابة بعدما اتهم اللاعب مسئولي الزمالك بتزوير توقيعه علي إيصالات غير سليمة، وقضي جدو 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حقق خلالهم 6 ألقاب هي بطولة الدوري المحلي موسم 2014 وكأس السوبر المحلي وبطولتين دوري أبطال أفريقيا و2 كأس السوبر الأفريقي