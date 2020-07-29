شكرا لقرائتكم أحمد عبد الملك: أنا زملكاوى متعصب و سأكون أكثر هدوءً على السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعترف أحمد عيد عبد الملك بتعصبه الشديد لنادى الزمالك قائلا "بتعصبي في تشجيع الزمالك، وأراها ميزة وليست عيباً، لكني لا أُخطئ في أي أحد، وأحب التحدث دائماً بكل صراحة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، يعني مثلاً لما الإعلام يسألني هل بتشجع الأهلي في افريقيا؟ بمنتهي الصراحة بقول "لأ" .. مش مضطر اكدب او انافق الناس.

وواصل عبد الملك حديثه قائلا من الطبيعي أن أنتقد الأهلي ومجلس إدارته في بعض الأمور المُتعلقة بكرة القدم لا أكثر ولا أقل، ولا أتحدث عن أشخاص، مضيفا قررت أن أكون أكثر هدوءًا خلال الفترة المُقبلة في التعامل مع "السوشيال ميديا".

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وأوضح أسباب اعتذره عن تدريب النجوم قائلا : "اعتذرت عن تدريب النجوم بسبب عدم الالتزام بالاتفاق الذي تم مع إدارة النادي، مضيفا محمد الطويلة كلّم وكيلي قاله عايزين أحمد عيد مدير فني يكمل الـ5 مباريات المتبقية للفريق، رحت واتفقت مع الناس اني همسك الفريق الماتشات دي خلاص وبعدين نشوف الدنيا في الموسم الجديد، وبعدين أعلنت علي السوشيال ميديا..

واستكمل فوجئت بعدها إن مستر محمد الطويلة طالع يقول إن أحمد عيد مدرب عام مش مدير فني، ومش ده الكلام اللي اتفقنا عليه تماماً، والكلام اتغير.. فكان لازم اعتذر