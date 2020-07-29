شكرا لقرائتكم الأهلي يسابق الزمن لتحقيق حلم الأهلوية بشراء رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو النادى الأهلى إلى مواصلة تحقيق حلم الأهلاوية فى زمن الكورونا بعد النجاح فى ضم طاهر محمد طاهر لاعب نادى المقاولون و المنتخب الأولمبى والإبقاء على المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر على رأس القيادة الفنية فى القلعة الحمراء فى ظل إستقرار الأوضاع الفنية فى النادى خلال المرحلة الماضية .

ويطمح مسئولو الأهلى فى استكمال تحقيق الطموحات بالإبقاء على رمضان صبحى فى صفوف الفريق بتمديد الإعارة أو البيع النهائى من هيدرسفيلد الإنجليزى لنظرا لحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة المقبلة فى وسط الملعب ، حيث أن النادى الأهلى تقدم بعرض لهيدرسفيلد يرغب فى شراء اللاعب بنهاية هذا الموسم، خاصة أن فايلر المدير الفنى للأحمر يتمسك باللاعب بشدة.

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أما النادى الإنجليزى يرغب فى بيع اللاعب، خاصة أن عقده معه مستمر موسمين مقبلين، وفى حال تأخر بيعه ستقل قيمته التسويقية، حيث ستنتظر الأندية لحين انتهاء عقده مع ناديه والحصول على توقيعه دون أن يحصل هيدرسفيلد على أى مقابل، لذا يرحب النادى الإنجليزى في بيعه.

شهدت المفاوضات الأخيرة تطورات كثيرة لكن الخلاف المالي مازال يمثل أزمة ووفقًا لمصدر في الأهلي فإن الفارق بين ما عرضه الاهلي وبين ما طلبه هيدرسيفلد لبيع اللاعب يصل لـ2 مليون جنيه إسترليني أي ما يقرب من 41 مليون جنيه مصري فقد وصل عرض الأهلي عند 3 ملايين و500 ألف يورو أمام النادي الإنجليزي فأبدى مرونة في النزول بطلباته المالية من 7 إلى 5 ملايين و500 ألف جنيه إسترليني لكن مازال المبلغ مُبالغ فيه بالنسبة للأهلي ولا يتناسب مع خزينة القلعة الحمراء التى تُعاني حالياً جراء جائحة كورونا التى تسببت في تجميد النشاط الرياضي في العالم .