شكرا لقرائتكم حسين الشحات: لا التفت لانتقادات السوشيال.. وسأعود للتدريبات بعد 5 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد حسين الشحات جناح الأهلي على أنه حقق أكبر أحلامه باللعب في صفوف الأهلي بعد انضم إليه قادما من العين الاماراتي.

قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: حالتي تحسنت بعد إجراء عملية الفتاقى وأمامي 4 أو 5 أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

تابع: أتمنى أن أكون متواجد مع الأهلي ومساعدته في تحقيق بطولة غالية وأتمنى أن نحقق بطولة إفريقيا هذا الموسم باعتبارها حلم لكل الأهلاوية

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أكمل: أتواصل مع الطبيب الذي أجرى لي العملية عبر واتساب وأنفذ البرنامج العلاجي، مضيفا: لا التفت لانتقادات السوشيال ميديا وأركز على تعليمات المدير الفني فقط

أضاف: "ايهاب جلال كان بيقولي اقفل الصوت وانت بتتفرج على نفسك ومتسمعش لاي انتقادات واسمع لمدربك بس".