شكرا لقرائتكم حسين الشحات: لا التفت لانتقادات السوشيال.. وسأعود للتدريبات بعد 5 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شدد حسين الشحات جناح الأهلي على أنه حقق أكبر أحلامه باللعب في صفوف الأهلي بعد انضم إليه قادما من العين الاماراتي.
قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: حالتي تحسنت بعد إجراء عملية الفتاقى وأمامي 4 أو 5 أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات.
تابع: أتمنى أن أكون متواجد مع الأهلي ومساعدته في تحقيق بطولة غالية وأتمنى أن نحقق بطولة إفريقيا هذا الموسم باعتبارها حلم لكل الأهلاوية
أكمل: أتواصل مع الطبيب الذي أجرى لي العملية عبر واتساب وأنفذ البرنامج العلاجي، مضيفا: لا التفت لانتقادات السوشيال ميديا وأركز على تعليمات المدير الفني فقط
أضاف: "ايهاب جلال كان بيقولي اقفل الصوت وانت بتتفرج على نفسك ومتسمعش لاي انتقادات واسمع لمدربك بس".
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الشحات: لا التفت لانتقادات السوشيال.. وسأعود للتدريبات بعد 5 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.