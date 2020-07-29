شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الزمالك أصبح كيان كبير ويستطيع الفوز بالبطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق إن النادى الأبيض أصبح كيان كبير يفوز بالبطولات وباتت لديه إدارة قوية برئاسة مرتضى منصور.

أضاف جعفر خلال حوراه مع الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك:" المشكلة مش فى فاروق جعفر، المشكلة في إن الزمالك بدأ يخطط وينظر للمستقبل وهذه هي القضية، وإن ازاي النادي يبقى كدا مرة واحدة، وإنه بقى بطل مش منافس الهدف من تصريحاتي إن كان في فساد تحكيمي وكان حسن نية مني وليس لدي مصالح".

تابع:" أنا اتكلم على نادي الزمالك بالحق، لأنه بقى نادي قوي وعندنا إدارة قوية ولاعبين على مستوى عال، وهذا هو الذي صنع الأزمة، لأن الزمالك أصبح كيان كبير ويستطيع الفوز بالبطولات".

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وفجر فاروق جعفر، مفاجأة من العيار الثقيل، وزعم أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.