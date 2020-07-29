شكرا لقرائتكم جدو: لم أحلصل على مليما من الزمالك.. والأهلي دخل من الباب الشرعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد ناجي جدو مهاجم الجونة الحالي، كواليس أزمة انتقاله للأهلي وتوقيعه للزمالك والأزمة الشهيرة التى حدثت عقب مشاركته في أمم أفريقيا 2010.

وقال جدو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، صباح الأربعاء، أن حسام حسن كان المدير الفني لنادي الزمالك وقتها، لدي علاقة طيبة معه وعندما عرض علي اللعب للزمالك وافقت لأجله، قائلا: "كان الاتفاق مع الزمالك هو التوقيع على عقد مثلما يحدث دائماً ثم التفاوض مع الاتحاد، لكن الزمالك خالف الاتفاق وبدأت تسريبات تخرج بتوقيعي للزمالك بعد سفري مع المنتخب إلى أنجولا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية".

وتابع جدو:"الزمالك أعلن توقيعي بشكل رسمي دون الدخول في أي مفاوضات مع الاتحاد السكندري، وهو ما أغضبني، كان عقدي مع الاتحاد ممتداً لموسم إضافي، ولم أكن أريد تصدير المشاكل للنادي الذي قضيت 5 سنوات بين جدرانه، وفي الوقت نفسه دخل الأهلي من الباب الشرعي وفاوض الاتحاد ودفع 7 ملايين جنيه وحصل على الاستغناء الخاص بي من الاتحاد المصري لكرة القدم، ليتقدم الزمالك بشكوى".

وأردف:"الزمالك ادعى حصولي على مبلغ مليون جنيه مقدم التعاقد، هذا لم يكن صحيحاً، لم أحصل على أي مليم من الزمالك، فقط وقعت على العقد وسافرت مع المنتخب، اتحاد الكرة أقر بغرامة مليون 200 ألف جنيه ضدي للتوقيع للزمالك في وقت غير قانوني، والمليون جنيه التي ادعى الزمالك حصولي عليها".

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وختم لاعب الأهلي السابق: "توجهت إلى مكتب النائب العام على الفور، وتقدم ببلاغ ضد الزمالك بخيانة الأمانة، لأنهم قاموا بإضافة البيانات بعد توقيعي على العقد، وقبل صدور قرار توجه مسئولي الزمالك إلى المحامي الخاص بي، وأرسلوا له مبلغ 2.2 مليون جنيه في حقيبة دفعة واحدة لكي أتنازل عن البلاغ".

ويعد "جدو" أحد أهم اكتشافات حسن شحاته الكروية، بعدما ضمه لقائمة المنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2010 علي حساب النجم أحمد حسام ميدو المحترف في الدوري الانجليزي وقتها، و كان جدو لاعبا في صفوف نادي الاتحاد السكندري، ليتألق بصورة غير طبيعة محققا لقب هداف البطولة بعدما سجل 5 أهداف جميعها جاءت بعد مشاركته بديلا في الشوط الثاني، مما جعله أحد نجوم البطولة الصحافة العالية.

أنتقل جدو إلى النادي الأهلي عقب عودته من بطولة أفريقيا بعد صراع طويل مع نادي الزمالك، وصل إلي النيابة بعدما اتهم اللاعب مسئولي الزمالك بتزوير توقيعه علي إيصالات غير سليمة، وقضي جدو 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حقق خلالهم 6 ألقاب هي بطولة الدوري المحلي موسم 2014 وكأس السوبر المحلي وبطولتين دوري أبطال أفريقيا و2 كأس السوبر الأفريقي