شكرا لقرائتكم حسين الشحات: وقعت للأهلي والزمالك من قبل.. وتزوجت بفلوس زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث حسين الشحات جناح الأهلي عن بدايته مع كرة القدم من ومعاناته حتى الانضمام لصفوف الأهلي.
قال حسين الشحات خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: لعبت في صفوف نادي مدينة نصر من سن 4 إلى 18 سنة قبل الانتقال إلى الشرقية للدخان.
وأضاف الشحات: الأهلي والزمالك فاوضونوني خلال وجودي في صفوف الشرقية للدخان ووقعت للناديين ووائل رياض هو أكثر من تحدث معي عن الانضمام للأهلي
وتابع حسين الشحات: وقعت للاتحاد السكندري وحصلت على مقدم عقد تزوجت منه ولكن لم يكتب للصفقة النجاح وبعدها انتقلت لصفوف المقاصة.
واصل: لعبت ناشئين ودرجة رابعة وثالثة وثانية ودوري ممتاز واحترفت في الإمارات قبل الانضمام للأهلي.
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