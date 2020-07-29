ضياء السيد يختار التشكيل التاريخي لأفضل 11 لاعبا في الأهلي

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جدة - عمرو شويل اختار ضياء السيد، لاعب ومدرب الأهلي والمنتخب السابق، التشكيل التاريخي والأمثل لأفضل 11 لاعبا في النادي الأهلي. وقال خلال تصريحات تلفزيونية اليوم ، إن التشكيل الأمثل للنادي الأهلي هو: حراسة المرمى : إكرامى الدفاع : إبراهيم حسن ، ماهر همام ، ربيع ياسين، وائل جمعة الوسط : حسام غالي ، علاء ميهوب، طاهر أبو زيد الهجوم: حسام حسن، محمود الخطيب ، مصطفي عبده Advertisements وتحدث على نجل ضياء السيد ، مؤكدا أنه زملكاوي، ويشجع نادى الزمالك وأن والده فشل في تغيير هذا الأمر، معتبر ان شيكابالا هو سبب تشجيعه لنادي الزمالك علي الرغم من إن والده أهلاوي كبيرن علاوة على محمد إبراهيم وعمر جابر كذلك الذان كانا يصحطبحنه في التدريبات بصفة دائمة مؤكدا أنه يلعب لصفوف المصرية للاتصالات حاليا.

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