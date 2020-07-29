شكرا لقرائتكم جدو: أرفض التجريح فى نجوم الأهلي السابقين بوسائل الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض محمد ناجي جدو مهاجم الجونة الحالي، تجريح بعض نجوم الأهلي السابقين ضد النادي عبر وسائل الإعلام، موضحا أن هذا الأمر مرفوض تماما، من الممكن أن يكون هناك اعتراض على بعض الأمور، ولكن يجب ان يكون الانتقاد بإحترام".

وأعتبر جدو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، صباح الأربعاء، أن بطولة دوري ابطال افريقيا عام 2012، هى الاصعب له مع القلعة الحمراء.

وتابع لاعب الأهلي السابق: "عشنا فترة صعبة مع الأهلي عقب أحداث بورسعيد، بسبب توقف النشاط الرياضي، في تلك الفترة تنازلت عن 500 الف جنيه من مستحقاتي المالية، وجميع اللاعبين تنازلوا عن جزء من مستحقاتهم، بسبب الازمة المالية التي كان يعاني منها النادي نتيجة توقف النشاط".

وأردف: "حادثة بورسعيد ضاعفت من حبي وانتمائي للنادي الأهلي، بعدما رأيت الجماهير تموت أمام عيني".

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وختم جدو: "على الرغم من الظروف الصعبة التي كان يمر بها النادي الأهلي ننيحة توقف النشاط الرياضي، نجحنا في التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا على حساب الترجي التونسي".

ويعد "جدو" أحد أهم اكتشافات حسن شحاته الكروية، بعدما ضمه لقائمة المنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2010 علي حساب النجم أحمد حسام ميدو المحترف في الدوري الانجليزي وقتها، و كان جدو لاعبا في صفوف نادي الاتحاد السكندري، ليتألق بصورة غير طبيعة محققا لقب هداف البطولة بعدما سجل 5 أهداف جميعها جاءت بعد مشاركته بديلا في الشوط الثاني، مما جعله أحد نجوم البطولة الصحافة العالية.

أنتقل جدو إلى النادي الأهلي عقب عودته من بطولة أفريقيا بعد صراع طويل مع نادي الزمالك، وصل إلي النيابة بعدما اتهم اللاعب مسئولي الزمالك بتزوير توقيعه علي إيصالات غير سليمة، وقضي جدو 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حقق خلالهم 6 ألقاب هي بطولة الدوري المحلي موسم 2014 وكأس السوبر المحلي وبطولتين دوري أبطال أفريقيا و2 كأس السوبر الأفريقي