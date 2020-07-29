شكرا لقرائتكم مدحت العدل: الخطيب طلب منى أعمل فيلم عن مشواره في الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الكاتب والسيناريست ، مدحت العدل، عن سر لأول مرة عن الكابتن محمود الخطيب فقط ، مؤكدا أنه علي الرغم من معرفة الجميع بمدي زمالكاويتي، إلا أن الكابتن محمود الخطيب طلب مني في فترة ما كتابة فيلم عن مشواره، وعلاقتي بالخطيب منذ قِدم الأزل أكثر من رائعة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية اليوم ، عندما كان ميدو لاعباً في انجلترا تم ترشيحه لبطولة فيلم عن الكابتن محمود الخطيب، مضيفا الكرة المصرية ليست مجرد لعبة.. ولابد أن يفهم الجميع ذلك.

وتمني العدل وجود وجوه جديدة في المناصب الإدارية في مصر، قائلا هناك وجوه لا يختلف عليها أحد، وهناك شباب كتير "دارسة" تستحق الفرصة،

وقال العدل من وجهة نظري، مفيش حارس في تاريخ مصر أفضل من "جنش" غير عصام الحضري.

Advertisements

واختار العدل التشكيل الأفضل في تاريخ نادى الزمالك :

حراسة المرمي: جنش

الدفاع: محمد صلاح ، إبراهيم يوسف ، أشرف قاسم ، وأحمد رمزى

الوسط : طارق حامد ، حازم امام ، وشيكابالا

الهجوم: عبد الحيلم على ، جمال عبد الحميد ، وأيمن يونس