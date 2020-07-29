شكرا لقرائتكم الشيخ: لا يفرق معنا لعب نصف النهائي من مباراة أو اثنين.. وهدفنا التتويج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد الشيخ لاعب الأهلي عن مشواره مع الفريق الأحمر ، مؤكدا: أحاول بذل كل ما لدي من أجل تقديم نفسي مع الأهلي ولدي طموح وهدف أسعى للوصول إليه

قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: أتمنى التوفيق من الله وحصد لقب دوري أبطال هذا الموسم باعتباره حلم كل الجماهير الحمراء.

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واصل: لا يفرق معنا لعب نصف النهائي من مباراة أو اثنين وكل ما يفرق معنا هو تحقيق البطولة.

اختتم: قادرون على تخطي عقبة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال وننتظر دعم جماهيرنا.