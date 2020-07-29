شكرا لقرائتكم حسين الشحات: بن شرقي من أفضل اللاعبين بالدوري.. وفايلر يحترم الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حسين الشحات جناح الأهلي أن زميله أحمد الشيخ لاعب كبير وموهبة لافتة في الأهلي ومظلوم بشكل كبير، وقال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: لو كتب لي الاحتراف في أحد كبار الأندية الأوروبية أتمنى اللعب في صفوف ريال مدريد

وعن فايلر أكد أنه مدرب كبير ويحترم اللاعبين ويستطيع لم شمل اللاعبين جميعهم ودائما لديه حماسا وشجاعة في التدريب ولذلك يحقق نجاحات.

شدد: محمد أبو تريكة مثلي الأعلى محليا وكريستيانو رونالدو مثلي الأعلى عالميا، مشيرا: لو لم أكن لاعب كرة قدم لكنت أكمل عملي في البنزينة، كما أن أحمد حلمي هو ممثلي المفضل في السينما .

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أوضح: أحب أسلوب ايهاب جلال وساعد لاعبين كثيرين على الظهور في الدوري الممتاز والانضمام للأهلي او الزمالك وصاحب فضل كبير بعد المولي فيما وصلت إليه.

أضاف: أشرف بن شرقي من اللاعبين في الدوري المصري ويقدم مستويات قوية مع الزمالك