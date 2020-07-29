شكرا لقرائتكم ضياء السيد: اللجنة الخماسية أفضل من اتحاد الكرة السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ضياء السيد، لاعب ومدرب الأهلى والمنتخب السابق، لو اتخيّرت بين اتحاد الكرة السابق واللجنة الخماسية، هاختار استمرار اللجنة الخماسية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية اليوم ، الناس في أوروبا حولّت الجمهور من مثال للتعصب لمثال للمحبة والروح الرياضية بتطبيق القوانين واللوائح علي الجميع، قائلا: ازاي مُنتظرين الكرة في مصر تتقدم، والماتشات مواعيدها بتتحدد بالتليفون!.
فيما أكد ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق فى تصريحات سابقة أن هاني أبو ريدة يتمتع بعلاقات قوية داخل الإتحاد الدولي لكرة القدم وصاحب مكانة كبيرة في الكاف، و لديه خبرات كبيرة في تطوير كرة القدم في مصر نتيجة لمكانته المهمة في الفيفا والكاف طوال السنين الماضية ولديه القدرة على تقديم حلول كثيرة لصالح الكرة المصرية خلال المرحلة القادمة.
وتابع أن علاقات أبو ريدة داخل الفيفا والكاف سيكون في صالح تطوير الكرة المصرية ويمنحهم قوة في الكثير من الملفات الهامة
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