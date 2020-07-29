شكرا لقرائتكم قفشة نسر مباراة الاهلي والجونه الودية بعد تسجيل ثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي والجونه

اختارت الصفحة الرسمية للنادى الاهلي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر محمد مجدى " قفشة " صانع العاب الفريق نسرالمباراة الفريق في ودية الجونة التى أقيمت مساء الثلاثاء بالتتش حيث ظهر اللاعب بشكل جيد ونجح في تسجيل هدفين ، وفاز الأهلي على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء ، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري التي سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.



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سجل خماسية الأهلى، محمد مجدي قفشة "هدفين"، وهدف لكل من ياسر إبراهيم ووليد سليمان وبادجي، فيما سجل ثنائية الجونة أحمد فتحي وأحمد مجدي وشهدت المباراة خروج ياسر إبراهيم للإصابة في الشوط الثاني، وشارك أيمن أشرف بدلاً منه، كما شهدت المباراة إهدار أكثر من فرصة للأهلي، وقدم الأحمر عرضاً قوياً على مدار الشوطين، كما قدم الفريق الساحلي عرضاً قوياً وكان نداً للأهلي لكن فارق الخبرة والإمكانيات الفنية حسم اللقاء بهذا الفوز الكبير للأهلي، الذي قام مدربه السويسري رينيه فايلر بتجربة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي المباراة.