شكرا لقرائتكم خالد الغندور يتساءل: هل الهجوم على فاروق جعفر لزملكاويته أم لخطورة تصريحاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تساءل الإعلامى خالد الغندور عن سبب الهجوم على فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي اطلقها على قناة النادى.

وقال الغندور خلال برنامج زملكاوى على قناة الزمالك:" هجوم كبير تعرض له فاروق جعفر خلال اليومين الماضيين بسبب تصريحاته هل هذا بسبب أنه زملكاوي أم أنها خطيرة طيب هل لم نسمع عن قضايا فساد في الاتحاد الأفريقي أو لم نسمع تصريحات عادل هيكل هل الجمهور لا يعمل أن هناك حكام فاسدين في أفريقيا".

تابع الغندور:" تصريحات عادل هيكل مرت مرور الكرام وكذلك فساد عيسي حياتو أم فاروق جعفر تعرض لضغوط غير عادية".

Advertisements

وفجر فاروق جعفر، مفاجأة من العيار الثقيل، وزعم أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.