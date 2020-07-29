إصابة دياز بفيروس «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم إصابة مهاجمه الدولي الدومينيكاني ماريانو دياز بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي «بعد اختبارات كوفيد-19 التي تم إجراؤها على فريقنا الأول لكرة القدم من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، جاءت نتيجة اختبار لاعبنا ماريانو إيجابية. اللاعب في حالة صحية ممتازة ويحترم بروتوكول العزل في المنزل».

ولم يلعب دياز (26 عاماً) كثيرا مع النادي الملكي هذا الموسم بسبب الإصابات التي تعرض لها والمنافسة القوية في خط الهجوم، حيث خاض خمس مباريات فقط وسجل هدفاً واحداً في مرمى برشلونة (2-صفر).