البحرين تستحوذ على 20 % من نادي باريس إف سي الفرنسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استحوذت مملكة البحرين على حصة بنسبة 20 %، وأصبحت راعية رئيسة لباريس إف سي أحد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم في فرنسا.

وكتب نادي العاصمة في بيان: «يسرّ مسؤولو ومساهمو نادي باريس إف سي أن يعلنوا عن وصول تعزيز جديد من مملكة البحرين. تحققت العملية من خلال زيادة رأس المال لتعزيز حقوق المساهمين، وهو ما يسمح للصندوق السيادي بالاستحواذ على 20 % من الشركة»، مضيفاً أن بيار فيراتشي سيبقى المالك الرئيسي للنادي بحصة 77 %.

وأصبحت البحرين راعياً رئيساً للنادي الذي أفلت من الهبوط إلى الدرجة الثالثة الموسم الماضي، بعد حلوله في المركز السابع عشر ضمن الدرجة الثانية، وإضافة إلى هذا الاستثمار، سيصبح الصندوق البحريني الراعي الرئيس للنادي بهدف تعزيز صورة وسمعة البحرين، واكتشاف هذا البلد الرصين والطموح.

وأضاف النادي: «الطموح الرياضي للفريق الأول هو بلوغ الدرجة الأولى في الأعوام الثلاثة المقبلة، وتطوير فريقه النسائي إلى أعلى مستوى في بطولة الدرجة الأولى».

ولم يشارك فريق الرجال في الدرجة الأولى منذ عام 1974، ويلعب في ظل باريس سان جيرمان الذي يهيمن على بطولة الدرجة الأولى منذ 2011.

ويتوقع النادي زيادة ميزانيته بنسبة 30 % دون تحديد موعد حصول هذا الأمر، مشيراً إلى أن مستثمرين أجانب آخرين سينضمون إلى النادي في الأشهر المقبلة.

وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى أن البحرين أنفقت 5 ملايين يورو للاستحواذ على 20 % من أسهم النادي.

وأعلن النادي قدوم المدرب جان مارك نوبيلو (59 عاماً) الذي خاض عدة تجارب في الجزائر والإمارات ولبنان، لاستلام منصبه كمدير لمركز تكوين اللاعبين.

وتواصل البحرين استثماراتها الرياضية، بعد إطلاقها في 2016 فريق البحرين - ماكلارين للدراجات الهوائية، علماً أنها تستضيف منذ 2004 جائزة كبرى للفورمولا1 على حلبة صخير.