محمد نجيب: "لحم كتافى من خير الأهلى.. واعتبر نفسى ابن من أبناء النادى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد نجيب مدافع النادي الأهلي السابق عن سر حفاظه على مستواه سواء شارك كلاعب أساسي أو بديل مع الفريق الأحمر قبل انضمامه للجونة، وقال نجيب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: كنت أحلم باللعب للأهلي، وأي لاعب طموحة الوصول للنادي، تحدث معي المهندس عدلي القيعي خلال تواجدي في اتحاد الشرطة، كان يتبقى موسمين في عقدي مع اتحاد الشرطة، مع الأهلي حصدت 16 بطولة، من أول يوم لا يوجد مصطلح أن تخسر مباراة أو تتعادل، التركيز مطلوب طوال الوقت.

واصل: أغلى هدف في مسيرتي مع الأهلي كان في فريق تشيلسي الغاني بدوري أبطال بأسيست من محمد بركات في دوري أبطال أفريقيا.

أضاف: سر أدائي مع الأهلي أنني كنت أسعى لبذل أقصى جهدي سواء شاركت أو لم أشارك، في النهاية وجهة نظر الجهاز الفني تحترم، لم أتضايق من النادي بسبب رحيلي "لحم كتافي من خيره"، ماقدرش أقول كلمة واحدة على النادي.

استأنف: كنت أتمنى أن أختم حياتي الكروية فى الأهلى، ولكن هذا نصيب وقدر، والأهلى بيتي وإذا احتاجني في يوم من الأيام لن أتأخر، و8 سنوات في القلعة الحمراء أعتبر نفسي ابن من أبناء النادي.

أزاد: بداية دخولي الأهلي كان يتحدث معي وائل جمعة كثيراً وعاملوني كأني لاعب قديم بالفريق وهذا فرق في اندماجي بشكل سريع.

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واصل: الأهلي في المبايات المصيرية يستطيع إدارة الموقف خاصة بعد غياب بطولة أفريقيا لسنوات طويلة بالتأكيد تركيزه منصب على التتويج باللقب الحالي.

استطرد: تعلمت الكثير من وائل جمعة وهو أحسن مدافع لعبت إلى جواره، وتعلمت منه الكثير، ومانويل جوزية كان صاحب قرار اختياري للتواجد في الأهلي، وتدربت على يد حوالي 11 مدرب في الأهلي.

وعن أفضل مدرب تعامل معه قال نجيب: كابتن حسام البدري كان أفضل مدرب لعبت معه وحصدت معه الكثير من البطولات وأتمنى له التوفيق في المنتخب.

وكشف نجيب كواليس انضمامه للأهلي قائلاً: الأهلي كلم أحمد دويدار وفي نفس الوقت مضى معايا خلال تواجدنا في اتحاد الشرطة، واستغربت وكلمت وكيلي والمهندس عدلي قالي وقتها احنا لينا طريقة بنخلص بيها الصفقات.

وعن أصعب مهاجم واجهه قال نجيب: بغداد بونجاح لاعب النجم الساحلي السابق كان أصعب مهاجم واجهته ومتعب جداً بسبب تحركاته، وعلى المستوى المحلي كان عماد متعب قبل اعتزاله خلال تواجدي في اتحاد الشرطة.