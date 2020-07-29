شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: كوبر تجاهل ضمى للمنتخب رغم تألقى مع الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد ناجي جدو مهاجم النادي الأهلى، كواليس الفترة التي أعقبت رحيله عن النادي الأهلي، وقال جدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير،: بعد رحيلي من الأهلي بعد غلق القيد كانت الاختيارات محدودة جداً، تحدث معي كابتن شوقي غريب خلال تدريبه للإنتاج الحربي، وقلت له إن الأهم بالنسبة لي هو التواجد في الملعب، وشجعني تواجد عدد من لاعبي المنتخب مثل فتح الله وزيدان، وشعرت بأجواء المنتخب.

أضاف: سجلت هاتريك في مباراة الإنتاج والإسماعيلي التي كان يشاهدها كوبر ولكنه ضم كل مهاجمي الدوري ولم يفكر في ضمي، رغم أنني كنت أقدم موسم مميز، وقتها عرفت أنني لن أتواجد مع كوبر في المنتخب.

واصل: الجونة كان يسير بشكل جيد قبل التوقف وأتمنى ألا نتعطل بعد العودة، عقدي في الجونة لنهاية الموسم الجاري، وأشعر أن لدي القدرة على الاستمرار لموسم أو موسمين إضافيين، ولكن الآن أفكر في تقديم مستوى جيد مع الفريق، وقد أتجه بعد الاعتزال لمجال التدريب.

وتابع : الأهلي شبه حسم الدوري بعد هذا الفارق وقياساً على الدور الأول ضمن البطولة، بعد ذلك هناك تقارب مستويات بين جميع الفريق، ولست قلقاً على الجونة من صراع الهبوط، لدينا خبرات وشباب وتوليفة جيدة ونتائجنا تحسنت في المباريات الأخيرة.

استأنف: اعتقد أن الأهلي طلب عودة أكرم توفيق هو أقرب المرشحين ولكن اللاعبين الأربعة يستحقون اللعب في الأهلي، خاصة باسم علي بعد رحيل أحمد فتحي، وأرشح بيراميدز للفوز بالكونفدرالية، وحظوظ الأهلي والزمالك عالية في الوصول إلى النهائي.

Advertisements

وتحدث جدو عن بدايته مع الكرة قائلاً: انتقلت من مركز شباب حوش عيسى إلى نادي دمنهور بخمس كور وكانت بالنسبة إليهم مكسب، حسن شحاتة هو الأب الروحي بالنسبالي ومن بعده حسام البدري ومانويل جوزية رجل خبير في الكرة والحياة، بعد التتويج بدوري 2011 قالي انت السبب في الدوري ده، كان الزمالم متقدم علينا ولكننا استطعنا التتويج باللقب.

أضاف : أغلى هدف مع المنتخب هدف النهائي في غانا ومع الأهلي هدفي في الترجي.

وعن صفقة الأهلي الجديدة قال جدو: طاهر محمد طاهر لعب معي في المقاولون، لاعب عنده شخصية وهيتألق مع الأهلي ويكون من أم لاعبي مصر.