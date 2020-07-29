ميمى عبد الرازق: ناصر ماهر "البديل الشرعى" لعبد الله السعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ميمى عبد الرازق المدير الفني السابق لفريق سموحة، أنه تحدث مع لاعبي سموحة حينما كان مديراً فنياً للفريق قبل نحو ثلاثة مواسم، وقال لهم قبل مباراة للأهلي بالدوري: "هتجروا بالكرة مع الاهلى.. هيقطعوكوا..وعليك نقل الكرة بسرعة حتى تُرهقوا لاعبي الاهلي.
وأوضح ميمى عبد الرازق خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أن ناصر ماهر صانع العاب فريق الاهلى و المعار لسموحة خليفة عبد الله السعيد صانع العاب فريق بيراميدز بسبب أمتلاكة موهبة كروية كبيرة وقادر على خلق الفرص لزملائة داخل أرض الملعب .
وأشار ميمى عبد الرازق أن حسام البدرى المدير الفني الحالي لمنتخب مصر كان يرغب في ضم عبد الله بكرى لفريق الأهلى أثناء تولية قيادة سموحة، وأن ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر الحالي تحدث معه بطريقة غير لائقة أثناء تواجدة بالفريق السكندرى بسبب عدم مشاركته في أحد المباريات في بطولة الدورى الممتاز.
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