شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق: ناصر ماهر "البديل الشرعى" لعبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ميمى عبد الرازق المدير الفني السابق لفريق سموحة، أنه تحدث مع لاعبي سموحة حينما كان مديراً فنياً للفريق قبل نحو ثلاثة مواسم، وقال لهم قبل مباراة للأهلي بالدوري: "هتجروا بالكرة مع الاهلى.. هيقطعوكوا..وعليك نقل الكرة بسرعة حتى تُرهقوا لاعبي الاهلي.

وأوضح ميمى عبد الرازق خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أن ناصر ماهر صانع العاب فريق الاهلى و المعار لسموحة خليفة عبد الله السعيد صانع العاب فريق بيراميدز بسبب أمتلاكة موهبة كروية كبيرة وقادر على خلق الفرص لزملائة داخل أرض الملعب .

وأشار ميمى عبد الرازق أن حسام البدرى المدير الفني الحالي لمنتخب مصر كان يرغب في ضم عبد الله بكرى لفريق الأهلى أثناء تولية قيادة سموحة، وأن ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر الحالي تحدث معه بطريقة غير لائقة أثناء تواجدة بالفريق السكندرى بسبب عدم مشاركته في أحد المباريات في بطولة الدورى الممتاز.

ويعمل ميمي عبد الرازق مديرا لقطاع الناشئين بنادى المصرى البورسعيدى نظرا للخبرات الطويلة التى يتمتع بها ابن بورسعيد فى هذا المجال خلفا لعباس نور الدين وكان ميمى عبدالرازق قد تولى قطاع الناشئين بالنادى المصرى فى الموسم الماضى قبل أن يتم تصعيده لقيادة الفريق الأول خلفا لحسام حسن فى تجربة لم تستمر طويلا ليرحل بعدها ويتم تعيين مصطفى يونس.