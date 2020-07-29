شكرا لقرائتكم خبر عن جدو يكشف كواليس انتقاله للأهلى..ويؤكد: المحكمة أنصفتنى بقضية التزوير مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد ناجي جدو لاعب النادي الأهلي السابق وفريق الجونة الحالي، عن كواليس مفاوضات الأهلي والزمالك معه بعد تألقه مع المنتخب في كان 2010، وقال جدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقمه الإعلامي أحمد شوبير: كابتن حسام البدري تحدث معي بعد مباراة الأهلي والاتحاد في الاسكندرية وكنت أحرزت هدف التعادل، ثم توقفت الأمور لفترة وبعد البطولة تجددت المفاوضات.

أضاف: حسام وإبراهيم حسن كانا المسئولين فنياً عن الزمالك في تلك الفترة وكانت علاقتي بهم جيدة جداً، وسمعت بأن حسام حسن كان يتحدث عني بشكل جيد دائماً خلال مشاهدة مباريات الاتحاد، وتحدث معي وكيلي أعمالي بأن العميد يريد ضمي للزمالك وبالفعل مضيت مع الزمالك وسافرت إلى البطولة، بعد ذلك طلع تسريب بتوقيعي وهذا الأمر ضايقني وقالوا أنني حصلت على أموال هذا لم يحدث.

واصل: بعد كان 2010، تحدثت مع ممدوح عباس وقلت له أنني متعاقد مع الاتحاد ولكن الزمالك فضل أن يصنع الأزمات دون أن يفاوض الاتحاد وطلعوا ايصالات بتوقيع مزور أنني حصلت على أموال، رغم أنني وقعت على بياض وقتها ثم التحقت بالمنتخب.

استأنف: اتجهت للمحكمة بعد إيقافي من اتحاد الكرة وفرض غرامة 2 مليون و200 ألف، وقتها تواصل نادي الزمالك مع المحامي بتاعي وقدموا له 2 مليون و200 لطلب التنازل للشكوى، وقتها تنازلت وانتهت الأزمة والتحقت بالأهلي.

وعن تراجع مستواه في الأهلي قال جدو: لدي حظ سيئ مع الإصابات، تعرضت للإصابة بالصليبي مع الأهلي وبعد العودة مباشرة سجلت هدف في الجيش، وبدأت الأمور تنتظم مع فتحي مبروك مدرب الفريق وقتها، فجأة خرجت من قائمة الفريق.

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واصل : طلبت من الجهاز الفني اللعب أو خوض تجربة الرحيل إلى نادي آخر للحصول على فرصة، بعد ذلك ضم الأهلي رامي ربيعة وأحمد حجازي وتم فسخ التعاقد معي لإضافتهما إلى القائمة، تضايقت من هذه الطريقة ولكن لم تؤثر على علاقتي بالنادي.

وعن أزمة حسام عاشور قال جدو: حزنت لما وصلت إليه علاقة حسام عاشور مع الأهلي، أتمنى أن الموضوع يتلم عاشور ابن النادي يحتاج لاحتضانه، وأن يكون تعلم من خطأه.

استأنف: النادي تعامل باحترافية مع أحمد فتحي لم يتفقوا فانتقل لنادي آخر، وكنت أتمنى أن يحدث هذا الأمر مع عبد الله السعيد.

اختتم: شريف إكرامي كان واضحاً من البداية والرغبة كانت متبادلة من الطرفين بالرحيل، وكنت أتمنى أن يحدد رحيله قبل كأس العالم للمشاركة مع المنتخب.