شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يمنح لاعبيه 48 ساعة إجازة فى العيد قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الجهاز الفني منح اللاعبين إجازة لمدة 48 ساعة وبالتحديد يومي الخميس والجمعة المقبلين، كإجازة في عيد الأضحى المبارك، على أن يعود الفريق إلى التدريبات يوم السبت ثاني أيام العيد استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ودياً في الرابع من أغسطس المقبل.

فى سياق آخر، أثبتت المسحة الطبية للكشف عن وباء كورونا المستجد التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، إيجابية حالة واحدة بالفيروس التاجي وسلبية مسحة 39 لاعبا آخر ، وأكد علاء عبد الغني، في تصريحات لليوم السابع، أن الحالة التي ثبتت إيجابيتها لم تكن تشكو من أي أعرض، وتم عزلها وفقا للنظام المطبق من قبل الاتحاد بمعرفة طبيب المقاولون وائل نبيل، تمهيدا لإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة.

من جانبه، كشف محمد عادل المشرف العام على فريق المقاولون العرب أنه سوف يتم معاقبة أي لاعب بالفريق بما يقرب من 50 الف جنية يقوم بمخالفة الاشتراطات الاحترازية و الإصابة بفيروس كيورونا خلال التدريبات و مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.