شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يكشف موعد عودته للملاعب بعد عملية "الفتاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين الشحات لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، موعد عودته للملاعب بعد خضوعه لجراحة "الفتاق"، مؤكدًا إن الطبيب المعالج أخبره بإنه سيعود فى مدة تتراوح ما بين 4 أو 5 أسابيع، لاسيما وإنه يخضع حاليًا لعمليات التأهيل فى حمام السباحة.

ويبدأ الشحات خلال الفترة المقبلة أولى مراحل التأهيل تمهيداً للعودة للتدريبات فى النادى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى الذى أوصى الشحات بالراحة فى المنزل وعدم بذل أى مجهود للتعافى جيداً من الجراحة قبل بدء رحلة التدريبات والعودة للملاعب، ومن المقرر أن يبدأ الشحات فقرة تدريب بسيطة خلال أيام بالمران على دراجة منزلية "البدّال" كمرحلة أولى فى رحلة العلاج والتأهيل من جراحة "الفتاق".

أضاف الشحات خلال تصريحاته لقناة "الأهلى" إنه يتمنى العودة إلى صفوف الفريق قبل دورى أبطال أفريقيا، قائلاً: "حلمنا تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا لإنه حلم جميع اللاعبين والجماهير، مع التتويج ببطولة الدورى هذا الموسم".

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وكان حسين الشحات تحدث عن إنه واجه العديد من الصعوبات فى حياته حتى يستطيع تحقيق حلمه بإرتداء قميص الشياطين الحمر، لافتًا إلى إنه عمل فى أكثر من مجال أبرزهم العمل فى بنزينة وورشة لتصنيع الالوميتال، مشيرًا إلى إنه عندما يتذكر تلك الأيام الصعبة "يبكى" خاصة بعدما أنعم الله عليه فى الوقت الحالى وأصبح لاعبًا فى صفوف النادى الأهلى.

أضاف، إنه سبق ووقع للزمالك والأهلى عندما كان لاعبًا فى صفوف الشرقية للدخان بدورى الدرجة الثانية، إلا إن الأمر لم يتم حينها، وانتقلت للاتحاد السكندرى بعدها وحصلت على أموال ساعدتنى على الزواج، ثم انتقلت لصفوف المقاصة وتحسن الحال بعد ذلك حتى انضميت للمارد الأحمر مؤخرًا.

وقال لاعب الأهلى، إنه حينما وقع للأهلى والزمالك، كان وائل رياض شيتوس نجم الفريق السابق متواصل معه بشكل دائم، حتى نجحت فى النهاية بالانتقال للقلعة الحمراء.