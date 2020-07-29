شكرا لقرائتكم خبر عن القبانى: الونش أحسن مدافع فى مصر بس لازم يشغّل دماغه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وائل القبانى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الأسبق، إن مصر بها لاعبين أحرف من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ولكن ليس أفضل منه، وأضاف القبانى خلال حواره لبرنامج زملكاوي مع الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك:" هناك لاعبين هنا في مصر أحرف من محمد صلاح وليس أفضل منه، فهو أفضل منهم من ناحية الثقافة، كما أكد وائل القباني أن محمود علاء عليه التركيز في واجباته الدفاعية بدلا من التشتيت الذهني الذي يعاني منه بسبب التفكير في إحراز الأهداف، فيما وصف القباين محمود الونش بانه افضل مدافعه في مصر ولكنه يحتاج لـ " يشغل دماغه " في إشارة الي ارتكابه أخطاء فادحة في المباريات.
أكد خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق أن هناك لاعبين في الدوري الإنجليزي أقل مهاريا من زملائهم في الدوريات الأخرى، وقال في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : في لاعيبة في الدوري الإنجليزي معندهاش فكرة، مضيفا: طبعا مش لاعيبة ليفربول ولا الفرق الكبيرة، ولكن هناك لاعبين بالفعل ليس لديهم فكرة عن كرة القدم.
كما نعى الإعلامى خالد الغندور الدكتور محمد مشالى الشهير بـ"طبيب الغلابة" الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ76 عاماً، قضاها فى قناعة وزهد وإخلاص وتفانى؛ تأدية للرسالة والأمانة التى تربى ونشأ عليها.
أكد الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوي أن الدكتور مشالى يمتلك قيم ومبادئ حقيقية نجح في تطبيقها على أرض الواقع موضحا أنه أفنى حياته في خدمة الفقراء والغلابة.
قال الغندور:" نتشرف بزملكاوية الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة مثلما نتشرف بنجيب محفوظ وأحمد زويل".
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