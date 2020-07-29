شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: رحيل حسن شحاتة "زعزع" المنتخب واتنازلت للأهلى عن نص مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد ناجي جدو نجم النادي الأهلي السابق والجونة الحالي، أن رحيل حسن شحاتة عن تدريب المنتخب الوطني عقب الاخفاق في التأهل للمونديال كان خطأ كبير وأثر سلبياً على استقرار ونجاح الفراعنة، وأضاف جدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه أحمد شوبير: النظرة اختلفت بعد بطولة 2010، ولكن نظرتي لنفسي ظلت كما هي، كنت اجتهد لخدمة الاتحاد السكندري، ورحيل حسن شحاتة عن المنتخب كانت نقطة فارقة في استمرار نجاح المنتخب، وكانت خطأ كبير جداً ومش معنى انه أخفق في التأهل لكأس العالم أن يرحل هناك منتخبات تفوز بالمونديال وفي النسخة التالية تخرج من الدور الأول.

وأضاف جدو: برادلي بعد ذلك واجه صعوبات كبيرة، في التجمعات كان كل لاعب بلبس مختلف، المباريات الودية كانت تلغى، بسبب الظروف والتوتر الذي شهدته مصر بعد عام 2012.

واصل : الأهلي وافق على احترافي في هال سيتي لمدة 6 أشهر وسجلت 5 أهداف ولكن تعرضت لإصابة في القدم، وطلبوا استعارتي لفترة جديدة ولكن استغرقت 4 أشهر في الاصابة، كانت فرصة العودة للتشكيل الأساسي صعبة، وتدخل الأهلي في ذلك الوقت بعد اعتزال الجيل الذهبي وبركات وطلبوا عودتي.

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استأنف: تحدث معي سيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف وعدت للفريق وفوزنا بدوري أبطال أفريقيا، رغم صعوبة الظروف حققنا الفوز، لأن اللاعبين كان قلبهم على النادي، وقتها تنازلت للأهلي عن نص مليون جنية بسبب الأزمة المادية نتيجة توقف النشاط وجميع اللاعبين تنازلوا عن مبالغ أيضاً لأننا نعلم أن الأهلي خيره علينا وهذا كان الشعور بالانتماء الدافع لتحقيق البطولات عكس الوضع الحالي رغم تحسن الظروف وعودة الأنشطة.

اختتم: الجماهير ضحت بأرواحها من أجل حمايتنا، وكنا نفعل المستحيل لإسعادهم، ولذلك أتعجب من اللاعبين الذين ينتقدون النادي أو يخرجوا عن النص فالأهلي نادي كبير وكذلك الزمالك ويجب أن يعلم المسئولين في تلك الأندية أن الملايين تتحرك من خلفهم، والرياضة منافسة ولكن يجب أن يكون بشرف مهنية، لم نعتاد على هذه الألفاظ على السوشيال ميديا، يجب أن توضع حدود لهذه الأمور.